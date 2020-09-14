شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق عملية تقديم العروض للمرحلة الأخيرة من برنامج تخصيص المطاحن السعودية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلن المركز الوطني للتخصيص والمؤسسة العامة للحبوب وإتش إس بي سي العربية السعودية، المستشار المالي لعملية التخصيص، إطلاق عملية تقديم العروض للمرحلة الثانية والأخيرة من برنامج تخصيص قطاع مطاحن الدقيق بتاريخ اليوم 13 سبتمبر 2020، وذلك بمشاركة وثيقة طلب العروض مع المستثمرين المؤهلين.

وبحسب بيان على الموقع الإلكتروني للمركز، فستشمل هذه المرحلة إجراء دراسات العناية المهنية اللازمة من قبل المستثمرين المؤهلين وتنتهي بتقديم العروض المالية.

وتنحصر المشاركة في مرحلة تقديم العروض على المستثمرين المؤهلين، علماً بأن عملية تأهيل المستثمرين تنتهي قبل شهر من تاريخ تسليم العروض من قبل المستثمرين المؤهلين.

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ومؤخرا، أعلنت المؤسسة العامة للحبوب السعودية والمركز الوطني للتخصيص البدء بتأهيل المستثمرين للمرحلة الثانية من عملية تخصيص قطاع مطاحن إنتاج الدقيق وذلك بعد الإعلان عن انتهاء المرحلة الأولى من عملية التخصيص وبيع شركة المطاحن الأولى وشركة المطاحن الثالثة لمستثمرين من القطاع الخاص.

ويأتي ذلك طبقا لما وافق عليه مجلس الوزراء السعودي في نوفمبر 2015 على اتخاذ ما يلزم لتأسيس أربع شركات مساهمة لمطاحن الدقيق، على أن يتولى صندوق الاستثمارات العامةـ بالتنسيق مع المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق القيام بذلك.

وتأتي الإجراءات في إطار خطط إصلاح اقتصادي واسعة النطاق يقودها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لتنويع موارد اقتصاد المملكة بدلا من الاعتماد على النفط.