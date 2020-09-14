كيف يتطور أداء السيارة بعد التحويل للغاز؟ تقرير فنى يجيب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحظى خطط تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي باهتمام متزايد ، نظراً لما يتمتع به الغاز من مميزات عديدة فى مقدمتها ، انخفاض سعره مقارنة بأنواع الوقود السائلة الأخرى وأكثرها كفاءة حيث يتطور أداء السيارة بعد التحويل نرصدها في النقاط التالية وفقا لتقرير فني للشركة المصرية لكنولوجيا الغاز " غاز تك " . 1- انخفاض تكلفة استهلاك الوقود لأكثر من الضعف مقارنة بالبنزين 92. 2- زيادة كفاءة محرك السيارة بنسبة 10% حيث يتم احتراق الوقود داخل المحرك احتراقاً تاماً لأن الغاز الطبيعي وقود نظيف ورقمه الأوكتيني أعلى من البنزين (حوالى 120 أوكتان(. Advertisements 3- المحافظة علي كفاءة زيوت التزييت وبالتالي تغييرها علي فترات أطول بالإضافة للحفاظ علي البوجيهات والابلاتين لفترة أطول وصيانة السيارة علي مدي فترات زمنية أطول. 4- تقليل نسبة الضوضاء والاهتزازات. 5- انعدام المكونات الملوثة والضارة بالصحة الناتجة من عادم السيارات.

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