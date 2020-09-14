20 معلومة عن المنطقة الصناعية الروسية شرق بورسعيد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد أن عقدت وزيرة الصناعة والتجارة نيفين جامع، اجتماعا موخرا مع جيورجى بوريسينكو سفير روسيا بالقاهرة، إذ أكد السفير رغبة 32 شركة روسية ضخ استثمارات بالمنطقة الصناعية الروسية الجديدة بمصر، ويقدم الخليج 365 فى السطور التالية أهم المعلومات عن المنطقة الصناعية الجديدة. 1- تنفذ المنطقة الصناعية الروسية داخل المنطقة الصناعية لمدينة شرق بورسعيد التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس. 2- إنشاء المنطقة الصناعية الروسية، سيتم على مساحة 5,25 كم 2. 3- تنفذ المنطقة على 3 مراحل فى مدة 13 عاماً. 4- أرض المنطقة الصناعية الروسية يطبق عليها شروط حق الانتفاع المحددة داخل المنطقة الاقتصادية، ووفقاً للقانون. 5- نسب العمالة المصرية تبلغ 90% داخل مشروعات المنطقة الصناعية. 6- استثمارات المنطقة الصناعية الروسية تبلغ 6.9 مليار دولار بشرق بورسعيد، حيث يتم تقسيم المنطقة على 3 مراحل للعمل بها. 7- يبدأ العمل بأول مرحلة بعد توقيع العقد النهائى لتطوير وتنمية 1 كيلومتر مربع من قبل المطور الصناعى الروسى. 8- يتم خلال المرحلة الأولى من المنطقة الروسية، توفير 7300 فرصة عمل فى مجالات التشييد والبناء. 9- يقوم المطور الصناعى الروسى بالتوازى مع التنفيذ، فى استقطاب الشركات الروسية والمستثمرين. Advertisements 10- مع نهاية تنفيذ المرحلة الأولى، تبدأ تنمية مساحة 1.60 كيلومتر مربع كمرحلة ثانية من إجمالى مساحة المنطقة. 11- المرحلة الثانية من أعمال المنطقة الصناعية الروسية توفر 10 آلاف فرصة عمل، وتنتهى خلال عام 2022. 12- يتم العمل بالمرحلة الثالثة لتطوير مساحة 2.65 كيلومتر مربع. 13- توفر المرحلة الثالثة 17 ألف فرصة عمل فى مشروعات البنية التحتية. 14- ينتهى تنفيذ المنطقة الصناعية الروسية بالكامل خلال عام 2031. 15- تقام المنطقة الصناعية على مساحة 5.25 كيلومتر مربع، منها 2.8 كيلومتر مربع مبانٍ صناعية ومشروعات مقامة على هذه المساحة. 16- تستغل باقى المساحة المخصصة للمنطقة الروسية، فى إقامة تجمعات. 17- سيتم تنفيذ المنطقة الروسية من خلال شركة مشتركة، اتفق الجانبان المصرى ممثلا فى الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، والروسى ممثلا فى المطور الصناعى الروسى "موسكو تكنوبوليس" على إنشائها. 18- الإشراف الكامل للمشروع، سيكون تحت مظلة الحكومتين ودعم من النظام الروسى. 19- يتم تمويل المشروعات التى تقام فى المنطقة الصناعية، من خلال الصندوق الروسى للاستثمارات المباشرة وعدد من البنوك المصرية لتوفير الدعم اللازم لإنشاء مشروعات استثمارية بين رجال القطاع الخاص بالبلدين. 20- أهم الصناعات المستهدف إقامتها داخل المنطقة الروسية، تتمثل فى صناعة المجسات والتكييفات والمواتير، وصناعة معدات البناء والتشييد والزجاج والسيراميك، فضلاً عن صناعات الخشب والورق، والصناعات المغذية للمركبات والإطارات، وكذلك صناعات الأجهزة والمستلزمات الطبية والبلاستيك.

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