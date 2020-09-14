شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام للسوق السعودي يعزز من مكاسبه – تحليل صباحي – 14-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أغلق المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) على ارتفاع جديد في آخر جلساته، ليحقق مكاسب هي الثانية على التوالي بنسبة بلغت 0.84% بما يعادل 68.41 نقطة، وذلك في ظل استمرار الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير بمحاذاة خط ميل، ووسط توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء.

هذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للمؤشر خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 8,000.00، ليستهدف مستوى المقاومة 8,400.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 8,000.00 ومستوى المقاومة 8,305.33.