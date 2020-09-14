شكرا لقرائتكم خبر عن الأسماك يواصل الارتفاع – تحليل صباحي – 14-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سهم الأسماك (6050) الارتفاع بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وقد جاءت تلك المكاسب بالرغم مع بدء توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، كمحاولة من السهم لتصريف تشبعه الشرائي بها، ما يدلل على سيطرة القوى الشرائية بمسار السهم، ليحقق مكاسب جديدة في آخر جلساته بنسبة بلغت 9.96% بما يعادل 4.90 نقطة، في ظل سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليصل إلى مستويات لم يصل إليها منذ عام 2015. Advertisements لهذا نحن نتوقع استمرار ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 48.61، ليستهدف مستوى المقاومة 60.00. نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 48.61 ومستوى المقاومة 60.00.

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