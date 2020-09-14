شكرا لقرائتكم خبر عن جاكو يكتسي باللون الأخضر – تحليل صباحي – 14-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز سهم جاكو (6020) ارتفاعاً بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليصل السهم إلى أعلى مستوياته منذ شهر يناير لعام 2016، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الضغط الإيجابي لتداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، كما نلاحظ عودة ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، ليحقق السهم مكاسب جديدة في آخر جلساته بنسبة بلغت 9.94% بما يعادل 1.90 نقطة مصحوباً بارتفاع ملحوظ في احجام التداول.

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لهذا تشير توقعاتنا إلى استمرار ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 21.13، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 24.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 18.88 ومستوى المقاومة 22.70.