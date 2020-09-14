شكرا لقرائتكم خبر عن الجزيرة يستعد بمهاجمة مقاومته الحالية – تحليل صباحي – 14-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم الجزيرة (1020) في آخر جلساته، ليحقق مكاسب جديدة بلغت نسبتها 0.61% بما يعادل 0.08 نقطة، وذلك في ظل تداولاته بمحاذاة خط ميل تصحيحي صاعد على المدى القصير، مع استقرار تداولاته أعلى مستوى الدعم 12.75، فهذا المستوى الذي يمثل نسبة 50% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية لآخر موجة هابطة على المدى المتوسط (من 15.46 إلى 10.04)، أمام استمرار توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية.

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لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 12.75، ليستهدف مستوى المقاومة التالي عند 13.39 الذي يمثل نسبة 61.8% من نفس المستويات التصحيحية السابق ذكرها استعداداً لمهاجمته.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 12.75 ومستوى المقاومة 13.39.