شكرا لقرائتكم خبر عن الجزيرة يستعد بمهاجمة مقاومته الحالية – تحليل صباحي – 14-09-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم الجزيرة (1020) في آخر جلساته، ليحقق مكاسب جديدة بلغت نسبتها 0.61% بما يعادل 0.08 نقطة، وذلك في ظل تداولاته بمحاذاة خط ميل تصحيحي صاعد على المدى القصير، مع استقرار تداولاته أعلى مستوى الدعم 12.75، فهذا المستوى الذي يمثل نسبة 50% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية لآخر موجة هابطة على المدى المتوسط (من 15.46 إلى 10.04)، أمام استمرار توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية.
لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 12.75، ليستهدف مستوى المقاومة التالي عند 13.39 الذي يمثل نسبة 61.8% من نفس المستويات التصحيحية السابق ذكرها استعداداً لمهاجمته.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 12.75 ومستوى المقاومة 13.39.
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