شكرا لقرائتكم خبر عن أمانة للتأمين يسجل قفزات صعودية بفجوات سعريه – تحليل صباحي – 14-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز سهم أمانة للتأمين (8310) ارتفاعاً بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، مصحوباً بارتفاع كبير في أحجام التداول، ليسجل قفزة للجلسة الثالثة على التوالي بفجوات سعريه صاعدة متتالية، ليحقق السهم مكاسب جديدة في آخر جلساته بنسبة بلغت 6.91% بما يعادل 1.22 نقطة، في ظل سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، مع تواصل الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ومع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية. Advertisements لهذا نحن نتوقع استمرار ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى المقاومة القريب 20.00 استعداداً لمهاجمته. نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 17.04 ومستوى المقاومة 20.00.

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