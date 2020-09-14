شكرا لقرائتكم خبر عن جازداكو يغلق عند أعلى مستوياته خلال الجلسة – تحليل صباحي – 14-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اكتسى سهم جازداكو (6090) باللون الأخضر في آخر جلساته، وذلك مع عودة توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، وبضغط إيجابي متواصل لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليحقق السهم مكاسب قوية جديدة بلغت نسبتها 9.19% بما يعادل 1.40 نقطة، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير بمحاذاة خط ميل، مصحوباً بارتفاع كبير في أحجام التداول.

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لهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 17.00، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 19.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 15.28 ومستوى المقاومة 18.00.