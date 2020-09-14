شكرا لقرائتكم خبر عن صدق يعزز من مكاسبه – تحليل صباحي – 14-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم صدق (2130) في آخر جلساته، وسط سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليحقق السهم مكاسب هي الثانية على التوالي بلغت نسبتها 7.34% بما يعادل 0.78 نقطة، مصحوباً بارتفاع ملحوظ في احجام التداول.

Advertisements

لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 11.12، ليستهدف مستوى المقاومة 12.35.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 10.90 ومستوى المقاومة 12.35.