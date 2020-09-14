شكرا لقرائتكم خبر عن جبل عمر يحاول استعادة تعافيه – تحليل صباحي – 14-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم جبل عمر (4250) في آخر جلساته، ليحقق السهم مكاسب بلغت نسبتها 0.88% بما يعادل 0.30 نقطة، وقد جاء ارتفاع السهم بعد محاولاته جني أرباح ارتفاعاته السابقة على المدى القصير، وقد حاول اكتساب زخماً إيجابياً وتصريف بعضاً من تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء ظهور تقاطع سلبي بها، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

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لذلك نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة تأكيد اختراقه لمستوى المقاومة 34.59، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 38.65.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 32.00 ومستوى المقاومة 36.00.