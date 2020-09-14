شكرا لقرائتكم خبر عن الخدمات الأرضية يصعد على استحياء – تحليل صباحي – 14-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد قليلاً سهم الخدمات الأرضية (4031) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، محققاً مكاسب طفيفة بنسبة بلغت 0.32% بما يعادل 0.10 نقطة، ليستعد السهم بمهاجمة مستوى المقاومة الحالي 32.10، في ظل استمرار الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع تداولاته بمحاذاة خط ميل تصحيحي صاعد على المدى القصير كما هو موضح بالرسم البياني المرفق.

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لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 32.10، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 34.20.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 30.65 ومستوى المقاومة 33.25.