شكرا لقرائتكم خبر عن "المركزى للاحصاء " تراجع الواردات غير البترولية لـ 3 مليار دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حققت الواردات المصرية البترولية وغير البترولية تراجعا كبيرا في شهر مايو الماضي، حيث بلغت الواردات البترولية نحو 312 مليون دولار، مقابل 780 مليون دولار في شهر مايو من عام 2019، بتراجع بلغت نسبته نحو 60%، أما بالنسبة للواردات غير البترولية فقد بلغت قيمتها نحو 3 مليار و846 مليون دولار في مايو الماضي، مقابل 5 مليار و999 مليون دولار في نفس الشهر من عام 2019، بنسبة تراجع بلغت 35.9%.

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وأظهرت البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تراجع الصادرات البترولية وغير البترولية خلال شهر مايو الماضي، حيث بلغت الصادرات البترولية نحو 130 مليون دولار، مقابل 442 مليون دولار في مايو عام 2019، بنسبة تراجع بلغت نحو 70%، بينما بلغت الصادرات غير البترولية مليار و442 مليون دولار في مايو الماضي، مقابل 2 مليار و285 مليون دولار في نفس الشهر من عام 2019، بنسبة تراجع بلغت 36.9%.

وتتبنى الحكومة خطة طموحة تهدف إلى مضاعفة حجم الصادرات المصرية خلال السنوات الخمس المقبلة، وذلك بالتعاون مع المجالس التصديرية، من أجل تحديد المعوقات التي تواجه المصدرين، كما تسعي الدولة حاليا إلى زيادة وتيرة صرف مبالغ رد الأعباء التصديرية المحتسبة لصالح الشركات المصرية من أجل تشجيعهم على مواصلة التصدير ورفع القدرة التنافسية للصادرات المصرية بالخارج، خاصة في ظل الأوضاع الاستثنائية المترتبة على ظهور فيروس كورونا المستجد وتأثيره على الأسواق التصديرية.