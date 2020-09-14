شكرا لقرائتكم خبر عن البيت (SECH) قد يشهد جني أرباح -تحليل صباحي- 14-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم شكل طفيف للغاية مقارنة بإغلاقه السابق، حيث اغلق امس الأحد عند مستوى 44٫70 فلس، بالتزامن مع انطلاق إشارة بيع على مؤشر القوة النسبية، مما يدفعنا بالقول بان السهم قد يشهد عمليات جني أرباح قد تهبط به لمستوى الدعم 42 فلس كمستوى أول ثم 37 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 46 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 44.3 بينما مستوى المقاومة هو 45.0 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط