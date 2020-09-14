شكرا لقرائتكم خبر عن الخليجي (GIH) يشهد شح في السيولة -تحليل صباحي- 14-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم كما اشرنا في تقريرنا الأخير ليغلق عند مستوى 95٫80 فلس، في ظل استمرار تدني كميات التداول، كما نلاحظ انطلاق إشارة بيع على مؤشر ماكد، مما يجعل الأنظار تتجه لأسفل لمستوى الدعم 80 فلس كمستوى أول خلال الأيام والاسابيع القادمة، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 100 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 94.5 بينما مستوى المقاومة هو 98.5 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط