المستثمرون (INVESTORS) يحقق خسائر كبيرة -تحليل صباحي- 14-09-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم بقوة ليخسر بذلك مكاسبه التي حققها خلال جلسة الخميس الماضي، حيث اغلق عند مستوى 21٫70 فلس، مكون بذلك نموذج "Bearish Engulfing” وهو من الشموع اليابانية العاكسة للاتجاه الصاعد، لذلك نتوقع ان يشهد السهم عمليات جني أرباح قد تهبط به لمستوى الدعم 16 فلس كمستوى أول ثم 12 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم أسفل مستوى 26 فلس.
متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 18.2 بينما مستوى المقاومة هو 25 فلس
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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