شكرا لقرائتكم خبر عن بنك بوبيان (BOUBYAN) ينخفض لثاني جلسة على التوالي -تحليل صباحي- 14-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم لثاني جلسة على التوالي، حيث اغلق عند مستوى 589 فلس، في ظل استمرار تدني كميات التداول، كما اطلق مؤشر القوة النسبية إشارة بيع، لذلك نتوقع ان يشهد السهم عمليات جني أرباح قد تهبط بالسهم لمستوى الدعم 565 فلس كمستوى أول ثم 545 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 600 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 583 بينما مستوى المقاومة هو 592 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط