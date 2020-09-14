شكرا لقرائتكم خبر عن سنرجي (SENERGY) يمدد مكاسبه -تحليل صباحي- 14-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم مدد السهم مكاسبه كما توقعنا في تقاريرنا السابقة منذ نهاية شهر يوليو الماضي، حيث اغلق امس الأحد مرتفعا عند مستوى 18 فلس، مستقرا بذلك أعلى الحد العلوي لمؤشر "Bollinger Bands” مما يفتح الباب أمام السهم لمزيد من الارتفاع لمستوى المقاومة الهام عند 19 فلس كمستوى أول ثم 21 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم على مستوى 17٫30 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 17.6 بينما مستوى المقاومة هو 18.5 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط