شكرا لقرائتكم خبر عن كامكو (KAMCO) يرتفع لهدفه السعري المتوقع -تحليل صباحي- 14-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع السهم لهدفه السعري المتوقع عند مستوى 74 فلس، وهو مستوى المقاومة الحالي وايضا مستوى اغلاق امس الأحد، وفي ظل ارتفاع في كمية التداول، وهو ما يعد إشارة ايجابية، لذلك نتوقع انه في حالة تجاوز السهم لمستوى 74 فلس، فانه سيواصل ارتفاعه لمستويات أعلى قد تصل الى 81 فلس كمستوى أول.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 73.4 بينما مستوى المقاومة هو 75.3 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد