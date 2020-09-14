شكرا لقرائتكم خبر عن إزدان العقارية (ERES) يحلق لأعلى -تحليل صباحي- 14-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم في إشارة الى تقريرنا الأخير والذي ذكرنا فيه ان السهم يواجه مستوى المقاومة 1٫55 ريال، فقد تمكن السهم من تجاوز هذا المستوى، حيث اغلق امس الأحد عند مستوى 1٫826 ريال في ظل استمرار تداول مؤشر ماكد أعلى خط الصفر، مما يمهد الطريق أمام السهم لمزيد من الارتفاع لمستوى المقاومة التالي عند 2 ريال كمستوى أول ثم 2٫25 ريال كمستوى ثان، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 1٫70 ريال.

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 1.76 وبين مستوى المقاومة هو 1.92 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد