شكرا لقرائتكم خبر عن فودافون قطر (VFQS) يستند على دعم هام -تحليل صباحي- 14-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتد السهم لأعلى في اولى جلسات الأسبوع الحالي حيث اغلق اسم الأحد عند مستوى 1٫255 ريال، وذلك على خلفية ملامسته لمستوى الدعم 1٫23 ريال، حيث يقابل الحد السفلي للقناة الصاعدة متوسطة الأجل، والذي يشكل دعما قد يدفع بالسهم لأعلى لمستوى المقاومة 1٫32 ريال كمستوى اول، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 1٫23 ريال.

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 1.24 وبين مستوى المقاومة هو 1.27 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد