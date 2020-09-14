شكرا لقرائتكم خبر عن استثمار القابضة (IGRD) يواصل اتجاهه الصاعد -تحليل صباحي- 14-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل السهم اتجاهه الصاعد لينهي تداولات امس الأحد عند مستوى 0٫678 ريال، متجاوزا بذلك مستوى مقاومته السابق عند0٫66 ريال، في ظل ارتفاع في كمية التداول، مما يفتح الباب أمام السهم لمزيد من الارتفاع لمستوى المقاومة التالي عند 0٫75 ريال كمستوى اول، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 0٫65 ريال.

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 0.67 وبين مستوى المقاومة هو 0.71 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد