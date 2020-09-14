شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الكويت الأول (BKP) يقترب من مقاومة محورية -تحليل صباحي- 14-09-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن المؤشر من الارتفاع في اولى جلسات الأسبوع الحالي، حيث اغلق امس الأحد عند مستوى 5854 نقطة، مقتربا بذلك من مستوى المقاومة الحالي والقوي عند 5900 نقطة، والذي نتوقع ان يساهم في دفع المؤشر مرة أخرى لأسفل في عملية جني أرباح قد تصل به لمستوى الدعم 5650 نقطة كمستوى اول، الا ان هذا السيناريو مرهون بثبات المؤشر اسفل مستوى 5900 نقطة.
من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 5,832 وبين مستوى المقاومة هو 5,891 نقطة
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