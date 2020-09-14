شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI) يحقق مكاسب كبيرة -تحليل صباحي- 14-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حقق المؤشر مكاسب كبيرة خلال تداولات امس الأحد اولى جلسات الأسبوع الحالي، حيث اغلق عند مستوى 9878 نقطة، في ظل ارتفاع في كمية التداول، وهو ما يعد إشارة ايجابية، ويقترب المؤشر حاليا من مستوى المقاومة الهام عند 10000 نقطة، والذي في حالة تجاوزه فسيواصل المؤشر ارتفاعه لمستوى مقاومته التالي عند 10250 نقطة.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 9,826 وبين مستوى المقاومة هو 9,947 نقطة