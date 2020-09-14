الأسهم.. مكانك راوح بانتظار قوى دفع جديدة

تباينت إغلاقات مؤشرات الأسهم في أولى جلسات الأسبوع، مع ارتفاع مؤشر سوق دبي المالي 0.17%، بدعم من «الإمارات دبي الوطني»، بينما تراجع مؤشر سوق أبوظبي 0.2%، متأثراً بانخفاض «أبوظبي الأول» و«الدار»، وبذلك واصلت المؤشرات العامة تحركاتها العرضية للجلسة الخامسة على التوالي، مع غياب قوة دافعة للأسواق، سواء من محفزات جديدة أو إعلانات للشركات.

وتراجعت سيولة السوقين، مع سيطرة الهدوء على تعاملات المستثمرين، بنسبة 16% لتصل إلى 539 مليون درهم، حيث شهد سوق دبي 244.2 مليون درهم، فيما شهد سوق أبوظبي 295 مليون درهم.



سوق دبي



وأغلق مؤشر سوق دبي المالي، على ارتفاع طفيف 0.17%، عند 2274.38 نقطة، وسط ارتفاع 12 شركة، وتراجع 18. وتلقى المؤشر العام دعماً قوياً من قطاع البنوك الذي ارتفع 0.55%، بمواجهة تراجع القطاعات الرئيسية الأخرى، وذلك بعدما ارتفع «الإمارات دبي الوطني» 1.4% إلى 10.85 درهم، بتداولات ضعيفة لم تتجاوز ال 7 ملايين درهم، كما ارتفع «جي إف إتش» 0.32% إلى 0.62 درهم، متصدراً تداولات القطاع بنحو 28 مليوناً، بينما تراجع «دبي الإسلامي» 0.23% إلى 4.33 درهم، بتداول 24 مليوناً.

واتجه قطاع التأمين نزولاً للمرة الأولى بعد ارتفاع 3 جلسات، حيث انخفض 0.75%، متأثراً بعمليات جني الأرباح على الأسهم الرئيسية، وسط تراجع «سلامة» بنسبة 1.79% ليغلق عند 0.765 درهم، بتداول 35.3 مليون درهم، كما تراجع «أمان» بعد ارتفاع دام على مدار 3 جلسات بنسب تصل إلى الحد الأقصى المسموح به للارتفاع، لينخفض السهم 1% إلى 0.886 درهم، بتداول 20.7 مليون درهم، بعدما أعلنت الشركة عن عدم وجود أي معلومات جوهرية وراء صعود السهم خلال الجلسات الماضية.

وطال التراجع سهم «دار التكافل» الذي كان أكبر الخاسرين في القطاع بنسبة 4.5% إلى 1.06 درهم، بتداول 5.2 مليون درهم، وارتفع «الاسكندنافية للتأمين» 8.1%.

وسيطر التباين على إغلاقات قطاع العقار، مع تراجع «إعمار العقارية» 0.68% إلى 2.89 درهم، بتداول 19.5 مليون درهم، و«إعمار للتطوير» 0.44% و«الاتحاد العقارية» 1% و«ديار» 0.34%. في كفة الرابحين، ارتفع «أرابتك» 0.16% إلى 0.6 درهم، بتداول 31.8 مليون و«إعمار مولز» 0.71% و«داماك» 0.66%.

وارتفع الاستثمار هامشياً بنسبة 0.06%، وسط ارتفاع «شعاع كابيتال» 1.87% إلى 0.706 درهم، وشهد السهم نحو 3.7 مليون درهم، بينما تراجع «سوق دبي المالي» 0.11%.

وكان قطاع الخدمات أكبر الرابحين، مع ارتفاع «تبريد» 3.77% إلى 2.2 درهم، بتداول 6 ملايين درهم، بينما تراجع «أمانات» 0.71%. وارتفع سهم «الخليج للملاحة» وحيداً في قطاع النقل 1.9% إلى 0.479 درهم، بتداول 31 ألف سهم فقط، مع استقرار «أرامكس» و«العربية».

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سوق أبوظبي



وتراجع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية 0.20% عند 4510.07 نقطة، وسط تراجع 14 شركة، في ظل الضغوطات التي جاءت من قطاعات البنوك والعقار والسلع.

وتراجع البنوك 0.16%، حيث تراجع 0.35% إلى 11.38 درهم، بتداول 68.6 مليون درهم، كما تراجع «أبوظبي الإسلامي» 0.72% و «الشارقة الإسلامي» 0.83%، فيما ارتفع «أبوظبي التجاري» وحيداً بنسبة 1.28% إلى 5.55 درهم.

وتراجع الاستثمار والخدمات المالية 0.10%، متأثراً بتراجع «إشراق» 2.6%، بينما ارتفع «الواحة كابيتال» 0.43%، فيما استقر «العالمية القابضة» دون تغير، وسط سيولة قوية بلغت 74.7 مليون درهم.

وتراجع قطاع العقار 0.85%/ بعدما أغلق «الدار العقارية» متراجعاً 0.97% عند 2.04 درهم، بتداول 59 مليوناً. وتراجع الاتصالات 0.24%، مع تراجع سهم «اتصالات» 0.24% ليغلق عند 16.54 درهم، بعدما استقطب السهم نحو 23.5 مليون درهم.

وفي الطاقة، انخفض «دانة غاز» 0.55% إلى 0.727 درهم، بينما ارتفع «طاقة» 0.72%. وارتفع التأمين 0.07%، مع ارتفع «ميثاق للتأمين التكافلي» 3.3% إلى 0.75 درهم. وشهد سهم «رأس الخيمة للأسمنت الأبيض والمواد الإنشائية» صفقة مباشرة بنحو 5.13 مليون درهم بكمية بلغت 5.7 مليون سهم.

توجهات المستثمرين

واتجه المستثمرون الأجانب غير العرب في السوقين نحو التسييل، مسجلين محصلة بيع بنحو 46.2 مليون درهم، وجاءت نتيجة لمشتريات بنحو 106.7 مليون ومبيعات بنحو 153 مليون درهم.

وسجل المواطنون محصلة شراء في أبوظبي بنحو 33.3 مليون درهم، ومحصلة بيع في دبي بنحو 4.2 مليون درهم. وبلغت مشترياتهم نحو 347 مليون درهم، ومبيعاتهم 318 مليوناً.

أما الخليجيون، فسجلوا محصلة شراء في دبي وأبوظبي بنحو 112 مليون درهم، بينما سجل العرب محصل بيع بنحو نصف مليون في أبوظبي، ومحصلة شراء بنحو 5.6 مليون في دبي.

وسجلت المؤسسات محصلة شراء في أبوظبي بنحو 9.7 مليون درهم، بينما سجلت محصلة بيع في دبي بنحو 13.6 مليون درهم. وبلغت مشتريات المؤسسات نحو 310.6 مليون درهم، فيما بلغت مبيعاتهم 314.5 مليون درهم.