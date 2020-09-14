«المركزي» يواصل سياسات تخفيف تداعيات «كورونا»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

ترأس عبدالحميد محمد سعيد الأحمدي، محافظ مصرف الإمارات المركزي، الأحد، اجتماع الدورة الاعتيادية الرابعة والأربعين لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية الذي عُقد عن بُعد، لبحث القضايا ذات الأولوية في ظل الظروف الحالية، وأثر التداعيات الاقتصادية والمالية والنقدية لوباء «كوفيد - 19» والخيارات والسياسات والأدوات المتاحة لمرحلة ما بعد الوباء.

وفي كلمته الافتتاحية بحضور المحافظين ومجموعة من الخبراء والمتحدثين من المؤسسات والهيئات الدولية، شدّد المحافظ على ضرورة اعتماد السياسات التنظيمية والنقدية من أجل التخفيف من التداعيات الاقتصادية الناجمة عن الوباء.

وقال المحافظ: «تمثّل القضايا والتطوّرات التي يتم مناقشتها في هذا الاجتماع أبرز التوجهات التي يجب علينا كصانعي السياسات المالية العمل بها للمضّي قدماً من أجل ضمان استقرار وحيوية اقتصاداتنا الوطنية».

وفيما ركز الأحمدي على أهمية الاستفادة من التقنيات المالية الحديثة والتحول الرقمي للخدمات المصرفية لتكون جزءاً من اقتصاد ما بعد فترة كوفيد -19، أشار إلى التفوّق الذي أحرزته دولة الإمارات في هذا المجال وخطة عمل المصرف المركزي لدعم الاقتصاد الوطني.

وشاركت في الاجتماع، كريستين لاجارد، رئيس البنك المركزي الأوروبي، التي سلطت الضوء على السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي والتدابير التي اتخذها خلال الشهور الماضية وأشارت إلى التوقعات حول الاقتصاد العالمي. وتحدث محمد العريان كبير الاستشاريين في «أليانز» عن التدفقات المالية العالمية وأثر ذلك في الوضع الخارجي للاقتصادات الناشئة والدول النامية خلال الأزمة والسياسات الواجب العمل بها من قبل تلك الدول.

كما ناقشت سيلفي غولارد، نائب محافظ بنك فرنسا التقنيات المالية الحديثة والتحول الرقمي للخدمات والمنتجات المصرفية في ظل جائحة كوفيد-19 وحرص المصارف المركزية على اعتماد تلك التقنيات.

وقدم لويز دي سيلفا، نائب مدير عام بنك التسويات الدولية عرضاً تقديمياً عن أثر تداعيات تغيرات المناخ في النظام المالي والاستقرار المالي داعياً المصارف المركزية إلى أهمية دعم مبادرات الاقتصاد المستدام.

وتطرق الدكتور ماركوس بليير رئيس مجموعة العمل المالي (فاتف) إلى المستجدات والتحديات التي تواجه جهود مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وأهمية تعزيز الشمول المالي منوهاً بالجهود التي قامت بها الدول العربية بهذا الشأن.