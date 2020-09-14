قرار رفع قيود السفر في السعودية يشمل رجال الأعمال ومديري التصدير والتسويق والمبيعات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ذكرت وكالة الأنباء السعودية، الأحد أن المملكة سترفع بشكل جزئي التعليق المفروض على الرحلات الجوية الدولية اعتبارا من 15 سبتمبر/ أيلول لتسمح بسفر "بعض الفئات" من المواطنين والمقيمين.

وأضافت الوكالة أن المملكة سترفع كل قيود السفر الجوي والبري والبحري بالنسبة للمواطنين اعتبارا من أول يناير /كانون الثاني 2021.

وتشمل الفئات المستثناة من قيود السفر الموظفين الحكوميين المدنيين والعسكريين المكلفين بمهمات رسمية والعاملين في البعثات الدبلوماسية والقنصلية والملحقيات السعودية والعاملين في المنظمات الإقليمية والدولية وعائلاتهم ومرافقيهم.

كما تشمل العاملين في وظائف دائمة بمنشآت عامة أو خاصة أو غير ربحية خارج المملكة ومن لديهم صفات وظيفية في شركات أو مؤسسات تجارية في الخارج.

كما تشمل رجال الأعمال الذين تتطلب ظروف أعمالهم السفر لإنهاء أشغالهم التجارية والصناعية ومديري التصدير والتسويق والمبيعات الذين يتطلب عملهم زيارة عملائهم والمرضى الذين يستلزم علاجهم السفر إلى الخارج.

وتشمل الفئات المستثناة أيضا الطلاب وذوي الحالات إلإنسانية والمشاركين في المناسبات الرياضية الرسمية الإقليمية والدولية.

وسيسمح لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي والمقيمين غير السعوديين الذين لديهم تأشيرات إقامة سارية أو تأشيرات زيارة بدخول المملكة اعتبارا من 15 سبتمبر/ أيلول حال ثبوت عدم إصابتهم بكوفيد-19. (رويترز)