وزير المال الهولندي: استمرار تحالف «اير فرانس-كيه إل إم» ليس حتمياً



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن وزير المال الهولندي فوبكه هوكسترا، الأحد أن استمرار تحالف «اير فرانس-كيه ال ام» الذي يواجه صعوبات جراء أزمة وباء كوفيد-19، ليس حتميا إذا تواصلت الأزمة الاقتصادية.

وأوضح هوكسترا في مقابلة مع التلفزيون الهولندي الرسمي «ان بي او» أن «ذلك ليس امرا تلقائياً» مذكراً بأهمية خفض التكاليف. وتملك كل من فرنسا وهولندا 14% في المجموعة الفرنسية الهولندية.

ومنحت باريس في الربيع مساعدة بقيمة 7 مليارات يورو لإير فرانس على شكل قروض، وقامت هولندا بالأمر نفسه بالنسبة لشركة كيه ال ام فبلغت قيمة مساعدتها 3,4 مليار يورو.

ويُفترض أن تترافق المساعدة الهولندية لشركة «كيه ال ام» مع «خطة إعادة هيكلة شاملة» وكذلك تعهدات بشأن «استعادة الأداء والقدرة التنافسية» للشركة.

وأشار الوزير إلى أنه شدد خلال المحادثات مع الشركة على أهمية «تغيير المسار».

وبحسب وكالة الأنباء الهولندية «ايه ان بي»، يُفترض أن تضع كاي ال ام خطة إعادة هيكلة في الأول من تشرين الأول/أكتوبر.

وتكبد التحالف الفرنسي الهولندي خسارة قدرها 2,6 مليار يورو في الفصل الثاني من العام، جراء تدهور حركة الطيران إثر تفشي فيروس كورونا المستجد، بعد خسارة بلغت 1,8 مليار في الأشهر الثلاثة الأولى من العام.

وأعلنت شركة اير فرانس أنها ستلغي 7580 وظيفة بحلول العام 2022 فيما ستلغي كيه ال ام خمسة آلاف وظيفة. (أ ف ب)