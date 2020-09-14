شكرا لقرائتكم خبر عن فاينانشيال تايمز: مسؤولو «سوفت بنك» يعيدون إحياء محادثات جعل الشركة خاصة والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أفادت صحيفة فاينانشيال تايمز، نقلاً عن أشخاص لديهم معرفة مباشرة بالأمر، أن المديرين التنفيذيين في مجموعة «سوفت بنك» يعيدون إحياء المناقشات حول جعل شركة التكنولوجيا شركة خاصة.

وقالت الصحيفة إن المعارضة الداخلية للاستحواذ مجدداً على الأسهم لا تزال قوية، حيث توجد مكانة قوية للمجموعة في اليابان مرتبطة بكونها شركة مدرجة.

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