مصر تعتمد استراتيجية إنتاج الوقود البديل من المخلفات الزراعية

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة المصرية، أن الوزارة انتهت من وضع استراتيجية لإدارة المخلفات الزراعية، وأصبح لديها كافة البيانات الخاصة بمصانع المخلفات لإنتاج الوقود البديل.

وأوضحت الوزيرة، بحسب بيان للوزارة، أنه سيتم الانتهاء من إصدار اللائحة التنفيذية الجديدة، لقانون المخلفات، خلال 5 أشهر المقبلة، ووضع آلية لجمع الرسوم، وتسهيل آلية عمل القطاع الخاص في جمع المخلفات.

وأضافت الوزيرة، خلال زيارتها محافظة كفر الشيخ، أن هناك مساعي لاستكمال ما تم إنجازه، من تقليل الانبعاثات، والقضاء على ظاهرة السحابة السوداء، بالتعاون والتنسيق مع الوزارات والمحافظات، بعد اعتماد رئيس الوزراء خطة منظومة مجابهة نوبات تلوث الهواء الحادة.

وأضافت الوزيرة أن منظومة مجابهة السحابة السوداء، تعمل من خلال عدة محاور، منها: المتابعة والرصد المستمر للحرق المكشوف لقش الأرز، وزيادة عدد نقاط ومواقع التجميع.

ويذكر أن محافظة كفر الشيخ تنتج حوالى 32% من الناتج القومي للأرز، حيث تبلغ المساحة المنزرعة حوالى 256 ألف فدان، تنتج كميات كبيرة من المخلفات الزراعية، ولذا تم افتتاح 89 موقعاً لتجميع قش الأرز.