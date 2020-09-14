15 تريليون دولار خسائر الاقتصاد الأمريكي نتيجة إغلاق المدارس



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حذرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من أن انقطاع تعليم الأطفال في أعقاب جائحة فيروس «كورونا» المستجد، قد يؤدي لانخفاض النمو الاقتصادي العالمي بنسبة 1.5% في المتوسط لبقية القرن.

وحسبما ذكرت المنظمة، فإن هذه الخسارة المتوقعة في الناتج المحلي الإجمالي، والتي تقيس النمو الاقتصادي، ستعادل خسارة اقتصادية إجمالية قدرها 15.3 تريليون دولار في الولايات المتحدة.

تشير التقديرات إلى أن إغلاق المدارس سيؤدي إلى فقدان المهارات، وهذا بدوره سيؤثر سلباً في الإنتاجية. ونتيجة لذلك، قد تصل التكلفة الإجمالية للتغيب عن الدراسة إلى 69% من الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة.

وأضافت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، أن الخسائر في النمو الاقتصادي يمكن أن تكون «أعلى نسبياً» إذا كانت عودة المدارس إلى مستويات أدائها السابقة بطيئة.