عملاق جديد في صناعة الرقائق.. «إنفيديا» تقترب من شراء «آرم» بـ 40 مليار دولار

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تقترب إنفيديا من شراء مصمم الرقائق البريطاني آرم هولدنجز من مجموعة سوفت بنك، بمقابل يزيد على 40 مليار دولار، في صفقة ستخلق عملاقاً في صناعة الرقائق، وفقاً لمصدرين مطلعين.

قال المصدران، إن الإعلان عن صفقة شراء أسهم آرم وقيمتها قد يكون الأسبوع المقبل.

تشتهر إنفيديا بشرائح بطاقات الرسوميات التي تشغل ألعاب الفيديو، لكنها دخلت أسواقاً أخرى مثل الذكاء الاصطناعي والسيارات ذاتية القيادة ومراكز البيانات.

وتوفر آرم تقنية الرقائق لجميع الأجهزة المحمولة تقريباً، مثل الهواتف والأجهزة اللوحية، وتتوسع أيضاً في معالجات السيارات وخدمات مراكز البيانات والأجهزة الأخرى.

لا تنتج الشركة البريطانية الرقائق، بل تبيع تراخيص التكنولوجيا المستخدمة في تصنيعها. وسبق أن تعاونت مع إنفيديا.

وفي العام الماضي، قالت إنفيديا إنها ستزود رقائقها بإمكانية العمل مع معالجات آرم لبناء أجهزة كمبيوتر خارقة؛ لتعمق حضورها في مجال أنظمة صياغة نماذج تنبؤات تغير المناخ والأسلحة النووية.

كانت سوفت بنك استحوذت على آرم مقابل 32 مليار دولار في 2016، في أكبر عملية شراء لها على الإطلاق، وبدوافع من بينها التوسع في تقنية إنترنت الأشياء التي تربط أجهزة الاستخدام اليومي بالإنترنت، مثل إشارات المرور والثلاجات.

وأحجمت إنفيديا عن التعليق، في حين لم ترد سوفت بنك ولا آرم على طلبات من رويترز للتعليق. (رويترز)