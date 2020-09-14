شكرا لقرائتكم خبر عن مستوى منخفض جديد للريال الإيراني أمام الدولار والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تراجع الريال الإيراني إلى مستوى منخفض جديد، السبت، في ظل معاناة الاقتصاد نتيجة وباء كورونا والعقوبات الأمريكية.
وذكر موقع بونباست دوت كوم لأسعار صرف العملات الأجنبية أن الدولار بيع بما يصل إلى 263500 ريال في السوق غير الرسمية مقابل 257 ألفاً الجمعة.
وقالت صحيفة دنيا الاقتصاد اليومية على موقعها الالكتروني إن الدولار سجل 260800 ريال مرتفعا 5100 ريال عن سعر الجمعة.
وخسرت العملة زهاء 49 بالمئة من قيمتها في 2020 بعدما ساهم تراجع أسعار النفط في الأزمة الاقتصادية بإيران التي سجلت أيضا أكبر عدد للوفيات بفيروس كورونا في منطقة الشرق الأوسط. (رويترز)
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