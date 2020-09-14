الإمارات تتصدر قائمة أفضل وجهات السياحة العلاجية خليجياً

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

تصدرت دول مجلس التعاون الخليجي قائمة أفضل الوجهات للسياحة العلاجية عالمياً، وذلك بحسب مؤشر جمعية السياحة العلاجية، حيث احتلت دولة الإمارات المرتبة الأولى على مستوى الخليج وجاءت عمان في المرتبة الثانية، ومملكة البحرين ثالثة، بينما جاءت السعودية في المرتبة الرابعة والكويت في المرتبة السادسة.

ويعتمد مؤشر السياحة العلاجية على مجموعة متنوعة من العوامل، بما في ذلك بيئة الوجهة، وتجربة المريض، والمستويات الحالية للسياحة العلاجية وجاذبية السياحة التقليدية.

وبحسب الدراسات بلغت قيمة سوق السياحة العلاجية نحو 15.5 مليار دولار في عام 2017، ومن المتوقع أن تسجل إيرادات بقيمة 28 مليار دولار بحلول نهاية 2024، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ حوالي 8.8% بين عامي 2018 و2024.

وتشير التوقعات إلى أن حجم إنفاق السياحة العلاجية الصادرة من دول مجلس التعاون الخليجي إلى مختلف دول العالم بلغ 20 مليار دولار، ومع هذه الأرقام الكبيرة بدأت الدول الخليجية العمل على إنشاء أماكن للاستشفاء محلياً، ليس فقط للحد من علاج مواطنيها بالخارج، وإنما لجلب غير الخليجيين لتلقّي العلاج في هذه الأماكن كنوع من الاستثمار وفي المقابل بدأت دول مجلس التعاون الخليجي في تقليل النفقات وتعظيم الاستفادة من الإمكانيات المحلية تتزامن مع صعود نجم السياحة العلاجية عالمياً.