حلول ومبادرات وتخفيضات جافزا لتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

باعتبارها مشغل المناطق الحرة والمجمعات الاقتصادية الأكثر خبرة ونجاحاً في المنطقة، استعرضت المنطقة الحرة لجبل علي (جافزا)، جهودها المكثفة لدعم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تأثرت بجائحة كوفيد-19؛ خلال الندوة الافتراضية التي نظمتها بمشاركة العديد من القيادات التجارية والشركاء الاستراتيجيين.

وقد شارك في الندوة الافتراضية التي تم تنظيمها تحت عنوان: «تمكين نمو الأعمال خلال فترات عدم الاستقرار» نخبة من خبراء الصناعة وشركاء جافزا الاستراتيجيين؛ من بينهم عبدالله العجاجي، مؤسس شركة دريفين العقارية، إضافة إلى بول برايسون، مدير ديموستك ستركتشرينج، فِيرشوزون، ومحمد الدهباشي، المدير الشريك في شركة الدهباشي جراي.

تخفيض 70% للرسوم

وتشكل الشركات الصغيرة والمتوسطة ما يقارب 94% من مجمل الشركات العاملة في دولة الإمارات، وتساهم في توفير أكثر من 86% من الوظائف في القطاع الخاص. وتولي جافزا اهتماماً كبيراً بتلك الشركات من قبل أن تتفاقم الجائحة؛ حيث أطلقت «مبادرة دعم العملاء في جافزا» في وقت سابق من هذا العام مقدمة تخفيضاً بنسبة 50-70% في رسوم التسجيل والترخيص والمعاملات الإدارية المتعلقة بممارسة الأعمال للشركات القائمة في جافزا، وكذلك للمستثمرين الجدد الذين يفكرون بتأسيس شركات جديدة.

وشملت مبادرة جافزا أيضاً تخفيض رسوم تقديم الطلبات والتصديقات لكافة الأعمال الجديدة، بهدف رئيس يتمثل في تخفيف أعباء التكاليف الإدارية والرسوم على العملاء، وزيادة الحصة السوقية لجافزا، وتوسيع قاعدة الأعمال المستفيدة من أصولها.

8000 عميل يستفيدون من التخفيضات

وقال أحمد الحداد، المدير التنفيذي للعمليات في المجمعات والمناطق الحرة لموانئ دبي العالمية - إقليم الإمارات: تعتبر مراجعة وتعديل تكاليف ممارسة الأعمال التجارية على الدوام، عاملاً حاسماً في استراتيجيتنا الخاصة بدعم عملائنا الحاليين والمحتملين. وقد تم التخطيط والتنفيذ لإطلاق تلك التخفيضات بعناية فائقة من أجل خدمة القاعدة العريضة لعملائنا، والتي تزيد على 8,000 عميل. وقد استفادت كافة الشركات من التخفيض في رسوم التسجيل والترخيص والرسوم الإدارية الأخرى.

من جهته، قال عبد الله العجاجي، مؤسس شركة دريفين العقارية: خلال هذه الظروف الصعبة، من الأهمية بمكان تبني سياسات تغيير، ومع هذا التحوّل الكبير في المشهد العام لممارسة الأعمال التجارية عبر أدوات التكنولوجيا والمهارات الوظيفية المستحدثة، فإن الشركات ذات الرؤية والمنهجية الإدارية المناسبة هي التي ستزدهر وتستحوذ على الحصة السوقية الأكبر في مجالات عملها.

وقال بول برايسون، مدير شركة ديموستك ستركتشرينج، فِيرشوزون: شهدنا في عام 2020، تغييرات جذرية على كافة الصعد عالمياً، لكننا على يقين من أن الأعمال التجارية لن تحقق تعافياً من نتائج الجائحة فحسب، بل ستنهض بشكل أقوى وأكثر كفاءة. ويمكن القول إن تحديات الأشهر الماضية أتاحت لمجتمع الأعمال فرصة تطوير خططهم، ومراجعة عملياتهم والعمل على ابتكار أساليب عمل جديدة. وهنا في دولة الإمارات يأتي دورنا في تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة بالأدوات التي تحتاج إليها للمضي قدماً والنمو في هذه الأوقات التي يسود فيها عدم الاستقرار.

وقال محمد الدهباشي، المدير الشريك في شركة الدهباشي جراي: واجهت المنظومة القانونية على إثر جائحة كوفيد-19 تحديات عديدة عالمياً، ولكن في دبي، تمكنت المحاكم من العمل إلكترونياً وبفاعلية عالية وصلت إلى 70٪، وشملت خدمات المحاكم الإلكترونية تنفيذ حفظ القضايا، والتسجيل، والأرشفة، وإصدار القرارات، ونشر الأحكام عبر الأنظمة الإلكترونية وعلى شبكة الإنترنت. وفي الوقت الذي طبقت فيه الدولة برنامج التعقيم الوطني وتقييد الحركة بشكل تام، شهدنا تحولاً في المجال القانوني بين عشية وضحاها إلى العمل عبر منصات رقمية تعتمد على التكنولوجيا بشكل كامل. وفي فترة وجيزة، تمكنت المحاكم من إعادة تقديم جميع خدماتها إلكترونياً.