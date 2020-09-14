إدراج سندات أبوظبي بـ 5 مليارات دولار في السوق المالية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365” و(وام)

بدأ سوق أبوظبي للأوراق المالية اعتباراً من 13 سبتمبر/ أيلول إدراج برنامج السندات العالمية متوسطة الأجل التي أصدرتها إمارة أبوظبي بقيمة 5 مليارات دولار. يأتي ذلك فيما تم الإدراج الأولي في سوق لندن للأوراق المالية.

تنقسم السندات التي تم إدراجها إلى ثلاث فئات، من ضمنها سندات بقيمة مليار دولار تستحق عام 2023 وبفائدة نسبتها 0.75% فيما تشمل الفئة الثانية سندات بقيمة 1.5 مليار دولار تستحق عام 2031 بفائدة قدرها 1.7%، أما الفئة الثالثة فتتضمن سندات بقيمة 1.5 مليار دولار وتستحق عام 2070 بفائدة 2.7 %.

وكان سوق أبوظبي للأوراق المالية أعلن خلال أغسطس/ آب الماضي عن إدراج سندات عالمية بقيمة 4 مليارات دولار أصدرتها «إم دي جي إتش - جي إم تي إن بي» والمضمونة من شركة «المعمورة دايفير سيفايد جلوبال هولدنغ» التابعة لشركة مبادلة للاستثمار، وقد سبق هذا الإدراج أيضاً إدراج سندات بقيمة 7 مليارات دولار أصدرتها إمارة أبوظبي في شهر إبريل/ نيسان الماضي والتي تم إدراجها في الوقت ذاته في بورصة لندن.