إغلاق مطعم في «بلو واترز» ومخالفة وتنبيه 5 منشآت تجارية لعدم الالتزام بالتدابير الاحترازية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

شددت اقتصادية دبي من إجراءاتها التأديبية بحق مخالفي التدابير الاحترازية الرامية إلى الحد من تفشي فيروس كوفيد-19 المستجد، مشيرة إلى أنه ستتم مضاعفة مدة الإغلاق وقيمة الغرامة المالية المفروضة على المنشأة المخالفة، وذلك استناداً إلى طبيعة التجاوز الذي يتم رصده.

وأشارت اقتصادية دبي إلى أن فرق التفتيش الميداني التابعة لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك، أغلقت يوم أمس مطعماً في منطقة بلو واترز، وذلك بالتعاون مع سياحة دبي، بسبب عدم التزامه بالتدابير الاحترازية. كما تمت مخالفة منشأة تجارية داخل أحد مراكز التسوق، بسبب عدم لبس الكمامات من جانب الموظفين. بالإضافة إلى تنبيه 4 منشآت أخرى، لضرورة وضع الملصقات الأرضية للتباعد الجسدي بشكل كاف وواضح.

كما أوضحت اقتصادية دبي أن عدد المحال المستوفية للاشتراطات والتدابير الاحترازية خلال جولة أمس، بلغ 518 منشأة، منوهة بضرورة التزام الجميع بالتدابير الاحترازية المعمول بها في الإمارة، وذلك للحفاظ على صحة المجتمع، وضمان استمرارية دوران عجلة الاقتصاد.

وكانت الجهات المختصة في الدائرة قد أغلقت أول أمس مقهى لمدة شهر، إلى جانب تغريمه بمبلغ كبير. ودعت اقتصادية دبي الجمهور، إلى ضرورة الإبلاغ عن أي حالات أو ظواهر سلبية مخالفة للتدابير والإجراءات الاحترازية، عبر تطبيق مستهلك دبي أو بالاتصال على 600545555 أو عبر الموقع الإلكتروني consumerrights.ae.