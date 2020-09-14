شكرا لقرائتكم خبر عن "الإحصاء " مصر صدرت بلاط وأدوات صحية بـ17 مليون دولار يونيو الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت بيانات حكومية، أن الصادرات المصرية من البلاط والأدوات الصحية الزخرفية حققت تراجع طفيف في شهر يونيو الماضي، حيث سجلت نحو 17 مليون و927 ألف دولار، مقابل 18 مليون و384 ألف دولار في شهر يونيه من عام 2019، بتراجع بلغ نحو 457 ألف دولار.

وأشارت بيانات صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى أن صادرات الأدوات الصحية جاءت ضمن الصادرات المصرية من السلع تامة الصنع والتي بلغت قيمتها الإجمالية نحو مليار و4 ملايين دولار في يونيه الماضي، مقابل مليار ومليون دولار في نفس الشهر من عام 2019، بزيادة بلغت نحو 3 ملايين دولار.

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وضمت قائمة أهم الصادرات من السلع تامة الصنع كلا من منتجات الألبان بقيمة 23 مليون دولار في يونيه الماضي، مقابل 18 مليون دولار في يونيه عام 2019، يليها الصادرات المصرية من الخضر المجمدة وبلغت قيمتها 18 مليون و646 ألف دولار يونيه الماضي، مقابل 10 ملايين دولار في نفس الشهر من عام 2019، بالإضافة إلى صادرات عجائن ومحضرات غذائية بقيمة 60 مليون و857 ألف دولار في يونيه الماضي، مقابل 47 مليون و547 ألف دولار في نفس الشهر من عام 2019.

وبـلغت قيـمة العجــز فى الميـزان التجاري نحو 3.30 مليار دولار خلال شهر يونيه 2020، مقابل 3.61 مليار دولار لنفـس الشهر من العام السابق بنسبة تراجع قدرها 8.6٪، حيث انخفضت قيمة الصادرات بنسبـة 7.9٪، حيـث بلغـت 2.26 مليار دولار خلال شهر يونيه 2020، مقابل 2.45 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق.