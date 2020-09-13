شكرا لقرائتكم خبر اشتراط طلب العميل ومصادقة البنك المراسل لتحويل مبالغ الوافدين الأكثر من 50 ألفا بعد الخروج النهائي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في حين سمحت قواعد الحسابات البنكية المحدثة للبنوك بتحويل أرصدة الحسابات التي تقل عن 50 ألف ريال للوافدين الذين خرجوا بشكل نهائي وما زالت لديهم أرصدة في حساباتهم، اشترطت لتحويل المبالغ التي تتجاوز الـ50 ألفا تقديم طلب من صاحب الحساب مصادق عليه من البنك المراسل للبنك المحلي أو لفرع البنك الأجنبي المقيم.

وأوضح أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية والمتحدث باسم البنوك السعودية طلعت بن زكي حافظ، بأن قواعد الحسابات البنكية المحدثة في شهر فبراير 2020، نصت ضمن التعليمات العامة المتعلقة بتجميد الحسابات البنكية، بالسماح لجميع الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين بقفل حساباتهم أو حسابات المفوضين عليها المجمدة (عملية واحدة فقط) بسبب انتهاء سريان هوياتهم أو عدم تحديث بياناتهم، بشرط تقديم العميل طلبا كتابيا بذلك وفق نموذج البنك.

وطرح عدد من المقيمين والذين غادروا المملكة بسبب جائحة فيروس كورونا ولم يتمكنوا من العودة لتوقف حركة الطيران تساؤلات عن إمكانية السحب من أرصدتهم في البنوك السعودية بعد انتهاء سريان إقاماتهم وتجميد حساباتهم، وعن كيفية تصفية الحساب البنكي لمن قدموا إنهاء خدمات وهم خارج المملكة. وكذلك عن كيفية استخدام الوافد الموجود بالمملكة وغير المجددة إقامته، لحسابه البنكي المجمد لدى أحد البنوك السعودية بعد إجبار وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الشركات على إيداع الراتب في حساب العامل.

التحويل بعد الخروج النهائي

وأوضح حافظ في تصريح لـ»مكة» أنه في حال كانت مطالبة الوافد قد تمت بعد خروجه نهائيا من المملكة، ورصيد حسابه يقل عن 50 ألف ريال، فيسمح للبنوك بتحويل المبالغ لأصحابها بموافقة إدارة الالتزام بالبنك، وذلك وفق الإجراءات التي يضعها البنك بحسب عملائه وبلدانهم ومطابقة تواقيعهم، مشيرا إلى أن ذلك نصت عليه قواعد الحسابات البنكية المحدثة ضمن التعليمات العامة المتعلقة بتجميد الحسابات البنكية.

مصادقة البنك المراسل

وأفاد حافظ بأنه إذا كان رصيد الحساب يزيد على مبلغ 50 ألف ريال، فلا يتم تحويل مبلغ الرصيد إلى العميل إلا بموجب طلب منه مصادق عليه من البنك المراسل للبنك المحلي أو لفرع البنك الأجنبي المقيم، كما لا يسمح للبنوك بتحويل جزء من الرصيد وإبقاء جزء آخر، مشددا على ضرورة أن يكون تحويل الرصيد للخارج باسم صاحب الحساب نفسه أو وكيل ورثته وبموافقة إدارة الالتزام بالبنك.

الصرف بتأشيرة العمل

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وذكر أنه في حال تقديم الطلب من العميل الوافد للبنك بعد خروجه النهائي سابقا وقدم تأشيرة خلاف تأشيرة العمل، فلا يصرف له الرصيد الذي يزيد على 50 ألف ريال إلا بموافقة إدارة الالتزام بعد تقييم الحساب. وفي حال تقدمه للبنك بإقامة جديدة بنفس جواز السفر أو بجواز سفر جديد، فيقفل الحساب المجمد إذا كان لا يزال في فترة التجميد (أي قبل 180 يوما) ويفتح له حساب جديد ويحول المبلغ للحساب الجديد ومن ثم يسمح له بعد ذلك بالتعامل معه.

6 تعليمات للحسابات البنكية المجمدة:

1- السماح للأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين المجمدة حساباتهم بسبب انتهاء سريان هوياتهم أو عدم تحديث بياناتهم، بعملية واحدة فقط (قفل الحساب)، بعد تقديم طلب كتابي للبنك.

2- في حال كانت مطالبة الوافد قد تمت بعد خروجه نهائيا من المملكة، ورصيد حسابه يقل عن 50,000 ريال، فيسمح للبنوك بتحويلها لأصحابها بموافقة إدارة الالتزام بالبنك.

3- إذا كان رصيد الحساب يزيد على 50,000 ريال، فلا يتم تحويل مبلغ الرصيد إلا بموجب طلب من صاحب الحساب مصادق عليه من البنك المراسل للبنك المحلي أو لفرع البنك الأجنبي المقيم.

4- لا يسمح للبنوك بتحويل جزء من الرصيد وإبقاء جزء، على أن يتم تحويل الرصيد للخارج باسم صاحب الحساب نفسه أو وكيل ورثته بموافقة إدارة الالتزام بالبنك.

5- في حال تقديم العميل الوافد للبنك بعد خروجه النهائي سابقا، تأشيرة خلاف تأشيرة العمل، فلا يصرف له الرصيد الذي يزيد على 50,000 ريال إلا بموافقة إدارة الالتزام.

6- في حال تقدم الوافد للبنك بإقامة جديدة، فيقفل الحساب المجمد إذا كان لا يزال في فترة التجميد (قبل 180 يوما) ويفتح له حساب جديد ويحول المبلغ للحساب الجديد.