شكرا لقرائتكم خبر إطلاق مرحلة تقديم العروض للمرحلة الأخيرة من تخصيص مطاحن الدقيق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن المركز الوطني للتخصيص والمؤسسة العامة للحبوب وإتش إس بي سي العربية السعودية، المستشار المالي لعملية التخصيص، إطلاق عملية تقديم العروض للمرحلة الثانية والأخيرة من برنامج تخصيص قطاع مطاحن الدقيق بتاريخ 25 محرم 1442 (الموافق 13 سبتمبر 2020م) وذلك بمشاركة وثيقة طلب العروض مع المستثمرين المؤهلين، حيث ستشمل هذه المرحلة إجراء دراسات العناية المهنية اللازمة من قبل المستثمرين المؤهلين وتنتهي بتقديم العروض المالية. يشار إلى أن المشاركة في مرحلة تقديم العروض ستنحصر على المستثمرين المؤهلين، علما بأن عملية تأهيل المستثمرين تنتهي قبل شهر من تاريخ تسليم العروض من قبل المستثمرين المؤهلين. وتمثل شركات مطاحن الدقيق فرصة جاذبة للاستثمار في أحد أكبر أسواق الدقيق في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والتي تتمتع بمعدلات نمو عالية ومغرية للقطاع الخاص لتطوير إنتاجية القطاع والارتقاء بجودة منتجاته. كما يعد قطاع مطاحن إنتاج الدقيق من القطاعات التي يجري العمل على تخصيصها بالكامل وفقا لبرامج الرؤية 2030، حيث تمثل عملية التخصيص هذه إحدى مبادرات الركيزة الثالثة من وثيقة برنامج التخصيص التي تحظى بإشراف ودعم الجهات التنظيمية والتنفيذية المختصة وعلى رأسها وزارة البيئة والمياه والزراعة والمركز الوطني للتخصيص والجهات ذات العلاقة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إطلاق مرحلة تقديم العروض للمرحلة الأخيرة من تخصيص مطاحن الدقيق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.