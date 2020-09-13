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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اللجنة التجارية بالغرفة التجارية الصناعية بأبها ناقشت خلال اجتماع لها خطة اللجنة خلال الفترة القادمة لتعزيز دورها لدعم الاقتصاد بمنطقة عسير. وبحث المجتمعون عددا من الموضوعات أبرزها تنشيط القطاع التجاري وجذب ودعم الاستثمارات والحركة التجارية بالمنطقة وزيادة رؤوس الأموال في النشاط التجاري باستحداث عدد من المشروعات إلى جانب مناقشة آثار نسب التوطين الجديدة على الأعمال بمنطقة عسير.

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