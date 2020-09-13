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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - الشراكة مع القطاع الخاص لوزارة الإسكان، عنوان ورشة عمل نظمتها غرفة الجوف واستهدفت فيها المطورين العقاريين في الجوف، بمشاركة عدد من المتحدثين عبر الاتصال المرئي.

وأكد رئيس مجلس إدارة الغرفة المهندس ماجد الرويلي خلال الورشة، على دور الغرفة في تعزيز العلاقة بين القطاع الخاص والجهات الحكومية لتنفيذ المشروعات، منها مشروعات التطوير العقاري بوزارة الإسكان.

من جانبه أكد مدير فرع وزارة الإسكان فهيد الشمري، على جهود الفرع لرفع جودة العمل المقدم في جميع المشروعات والتعريف فيها عبر هذه الورشة.

وشاهد الحضور عرضا مرئيا تناول التعريف برحلة الشريك على أراضي الوزارة، واستعراض برنامج شراكات الذي يتيح الاستفادة من خبرة المطورين لتقديم عروض سكنية متنوعة للمستفيدين، وإيجاد سوق مستدام في إنتاج الوحدات العقارية وموازنة العرض والطلب.