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واشتمل الملتقى على عدد من الجلسات، تناولت الجلسة الأولى «استطلاع آراء المهتمين بتطوير مشروع تعظيم استخدام المياه المجددة من محطة المدينة المنورة»، فيما تناولت الثانية «الاستخدام الآمن للمياه المجددة في أغراض الري الزراعي»، إضافة إلى عدد من الجلسات النقاشية بمشاركة عدد من ممثلي القطاعين العام والخاص.
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