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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استخدام المياه المجددة طرحه ملتقى نظمه فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة المدينة المنورة في مقر هيئة تطوير المنطقة أمس، بحضور وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبدالرحمن الزغبي، والمدير العام لفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة المهندس أيمن السيد وعدد من المهتمين والمختصين. واشتمل الملتقى على عدد من الجلسات، تناولت الجلسة الأولى «استطلاع آراء المهتمين بتطوير مشروع تعظيم استخدام المياه المجددة من محطة المدينة المنورة»، فيما تناولت الثانية «الاستخدام الآمن للمياه المجددة في أغراض الري الزراعي»، إضافة إلى عدد من الجلسات النقاشية بمشاركة عدد من ممثلي القطاعين العام والخاص.

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