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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - «التحول الرقمي .. فرص وحلول»، عنوان لقاء تنظمه الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة الأربعاء المقبل، وذلك ضمن سلسلة لقاءات تنظمها الغرفة عن بعد، عبر منصة «zoom».

ويتناول اللقاء الذي يشارك فيه مختصون في مجالات التقنية وتطوير الأعمال التعريف بالتحول الرقمي وأبرز مساهماته لتعزيز دوره في تنمية الاقتصاد، وأبرز الممارسات التي اتخذتها الدولة للحد من الآثار المترتبة من جائحة كورونا، وتخفيف الأثر من خلال التحول الرقمي، والتغيير الذي سيطرأ على الأنشطة التقليدية وأهم الحلول للمنشآت للاستفادة من خدمات التحول الرقمي.

كما يستعرض المشاركون نماذج عمل نجحت في الاستفادة من التحول الرقمي واستخدام التقنية خلال الأزمة.