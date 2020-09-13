شكرا لقرائتكم خبر التحول الرقمي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويتناول اللقاء الذي يشارك فيه مختصون في مجالات التقنية وتطوير الأعمال التعريف بالتحول الرقمي وأبرز مساهماته لتعزيز دوره في تنمية الاقتصاد، وأبرز الممارسات التي اتخذتها الدولة للحد من الآثار المترتبة من جائحة كورونا، وتخفيف الأثر من خلال التحول الرقمي، والتغيير الذي سيطرأ على الأنشطة التقليدية وأهم الحلول للمنشآت للاستفادة من خدمات التحول الرقمي.
كما يستعرض المشاركون نماذج عمل نجحت في الاستفادة من التحول الرقمي واستخدام التقنية خلال الأزمة.
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