شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأحد 13-9-2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الأحد 13-9 -2020، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، مدفوعة بمشتريات عربية وأجنبية، للجلسة الثانية على التوالي، وربح رأس المال السوقي 567 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 617.389 مليار جنيه.

إيقاف تداول 23 شركة

قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على سهم 23 شركة، لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم العقارية للبنوك الوطنية للتنمية، جنوب الوادي للأسمنت، الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، السعودية المصرية للاستثمار والتمويل، المصرية للاتصالات، العربية للخزف-سيراميكا ريماس، جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي، العربية للصناعات الهندسية، الكابلات الكهربائية المصرية، أجواء للصناعات الغذائية-مصر، المجموعة المصرية العقارية، العالمية للاستثمار والتنمية، راية القابضة للاستثمارات المالية، بي انفستمنتس القابضة، ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، العبور للاستثمار العقاري، العربية وبولفارا للغزل والنسيج-يونيراب، الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، الملتقى العربي للاستثمارات، الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، اميرالد للاستثمار العقاري، القاهرة للإسكان والتعمير، وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي، العبوات الطبية.

البورصة تربح 567 مليون جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، مدفوعة بمشتريات عربية وأجنبية، للجلسة الثانية على التوالي، وربح رأس المال السوقي 567 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 617.389 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 366.8 مليون ورقة مالية بقيمة 949.8 مليون جنيه، عبر تنفيذ 38.3 ألف عملية لعدد 180 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 80.59% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 4.7%، والعرب على 5.71% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 14.71% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 85.28%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد والمؤسسات المصرية للبيع بقيمة 14.7 مليون جنيه، 42.4 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات العربية والأجنبية للشراء بقيمة 7.5 مليون جنيه، 5.7 مليون جنيه، 14.8 مليون جنيه، 29.1 مليون جنيه، على التوالي.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.19% ليغلق عند مستوى 11091 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.32% ليغلق عند مستوى 2012 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 12805 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.12% ليغلق عند مستوى 4237 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.18% ليغلق عند مستوى 1879 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.97% ليغلق عند مستوى 2763 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 975 نقطة.

وصعدت أسهم 96 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 55 شركة، ولم تتغير مستويات 29 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

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- الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري بسعر إغلاق 0.848 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 14.59%.

- السعودية المصرية للاستثمار والتمويل بسعر إغلاق 34.150 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 12.52%.

- العالمية للاستثمار والتنمية بسعر إغلاق 11 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 10%.

- العربية للخزف-سيراميكا ريماس بسعر إغلاق 1.599 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.90%.

- المجموعة المصرية العقارية بسعر إغلاق 11.010 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.88%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي بسعر إغلاق 49.360 جنيه بنسبة تراجع بلغت 7.36%.

- بي انفستمنتس القابضة بسعر إغلاق 10.330 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.77%.

- وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي بسعر إغلاق 12.310 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.74%.

- الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري بسعر إغلاق 2.240 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.28%.

- ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 3.440 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.27%.