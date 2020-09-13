شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب والعملات اليوم الأحد 13-9-2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أسعار الذهب اليوم الأحد، استقرار ملحوظ فى مصر، وذلك بالتزامن مع الإجازة الأسبوعية لسوق الصاغة، وتوقف حركة البيع والشراء على الذهب اليوم فى مصر، لكن بعض المحافظات تشهد قيام محلات بيع الذهب بالتجزئة بفتح أبوابها أمام المستهلكين والجمهور. أسعار الذهب:عيار 18 : 728.5 جنيه. أسعار الذهب:عيار 18 : 728.5 جنيه. عيار 21 : 850 جنيها. عيار 24 : 971.5 جنيه. فى حين شهدت أسعار العملات اليوم الأحد 13-9-2020، استقرارا أمام الجنيه المصرى، وذلك فى أولى تعاملات اليوم بعد الانتهاء من العطلة الأسبوعية للبنوك يومي الجمعة والسبت، ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتى جاءت كالتالى: Advertisements سعر الدولار اليوم: 15.72 جنيه للشراء، و15.82 جنيه للبيع. سعر اليورو الأوروبى: بلغ 18.57 جنيه للشراء، 18.78 جنيه للبيع. سعر الجنيه الإسترلينى: بلغ 20.06 جنيه للشراء، 20.35 جنيه للبيع. سعر الريال السعودى: ثبت عند سعر الريال 4.10 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع. سعر الدينار الكويتى: بلغ 48.97 جنيه للشراء، و51.72 جنيه للبيع.

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