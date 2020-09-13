الكهرباء تجمع 1.3 مليار دولار في أول إصدار سعودي للصكوك الخضراء في الأسواق الدولية

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وأوضحت الشركة، أنها نجحت في إتمام اكتتاب في أول إصدار للصكوك الخضراء في المملكة، وفي الإصدار الأول مزدوج الشريحة بصيغة RegS مقسمة على شريحتين، بآجال استحقاق عشر سنوات ونصف السنة، وبقيمة 650 مليون دولار لكل منهما (أي ما يعادل 2,438 مليون ريال).
وكانت الشركة، والمصنفة ائتمانيا بدرجة A- / A- / A2 من وكالات التصنيف الائتماني الدولية موديز وفيتش وستاندرد آند بورز على التوالي، أعلنت الأربعاء الماضي، عقد لقاءات هاتفية مع المستثمرين استعدادا لطرح صكوك دولية خضراء محتمل.
وعقب حملة ترويجية افتراضية حظيت بحضور من كبار المستثمرين الدوليين في كل من هونج كونج وسنغافورة والإمارات والمملكة المتحدة، وتخللها تنظيم مؤتمر هاتفي عالمي شارك به أكثر من 70 مستثمرا من مستثمري العائد الثابت، تم تقديم الحالة الاستثمارية للشركة السعودية للكهرباء وطموحات استراتيجية الاستدامة للشركة ومواصفات الصكوك الخضراء المتوقع طرحها.
وتم الإعلان عن بدء طرح الإصدار يوم الخميس، وتم الانتهاء بنجاح من إصدار الشركة من الصكوك الخضراء باليوم نفسه وبنسبة تغطية قاربت 4 مرات وسجلت طلبات من أكثر من 267 مستثمرا تخطت قيمتها 5.2 مليارات دولار، وذلك من مؤسسات مالية دولية في أكثر من 22 دولة في آسيا وأوروبا والشرق الأوسط، إضافة لكون الإصدار من الدرجة الاستثمارية المميزة.
ويعد هذا الإصدار بقيمة 1.3 مليار دولار أول إصدار لصكوك خضراء من المملكة في الأسواق الدولية، كما يعد أيضا أكبر إصدار صكوك خضراء يصدر من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هذا العام على الإطلاق.
طرح صكوك خضراء دولية:
- العدد الإجمالي للصكوك
- 6.5 آلاف صك
- قيمة الصك الواحد
- 200 ألف دولار
- القيمة الإجمالية للصكوك
- 1.3 مليار دولار
- الشريحة الأولى: 650 مليون دولار (2.44 مليار ريال) لـ5 سنوات
- الشريحة الثانية: 650 مليون دولار (2.44 مليار ريال) لـ10 سنوات
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