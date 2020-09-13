شكرا لقرائتكم خبر النطاق السعري لطرح أسهم «بن داود» بين 84 و96 ريالا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حددت شركة بن داود القابضة مع شركة جولدمان ساكس العربية السعودية وجي بي مورغان العربية السعودية، بصفتيهما مستشارين ماليين، النطاق السعري لطرح جزء من أسهمها بين 84 و96 ريالا للسهم، فيما أعلنت الشركة عن بدء فترة بناء سجل الأوامر للمؤسسات المكتتبة، ابتداء من أمس (13 سبتمبر) والتي ستستمر حتى نهاية يوم 22 سبتمبر 2020.

وتبدأ فترة الطرح للمكتتبين الأفراد يوم 27 سبتمبر 2020، ولمدة 3 أيام تنتهي في 29 سبتمبر 2020.

ونشرت الشركة أخيرا الإصدار الخاص بطرح أسهمها للاكتتاب العام في السوق الرئيسة، وكانت هيئة السوق المالية وافقت في 30 يونيو 2020 على طلب شركة بن داود طرح 22.86 مليون سهم للاكتتاب العام تمثل 20% من أسهم الشركة.

ويستهدف الاكتتاب شريحتين، الأولى تشمل الفئات التي يحق لها المشاركة في بناء سجل الأوامر وفقا لتعليمات بناء سجل الأوامر وتخصيص الأسهم في الاكتتابات الأولية الصادرة عن هيئة السوق المالية، ويبلغ عدد الأسهم التي سيتم تخصيصها للفئات المشاركة مبدئيا في عمليات بناء سجل الأوامر 22.86 مليون سهم تمثل ما نسبته 100% من إجمالي أسهم الطرح، ويكون التخصيص النهائي بعد انتهاء فترة اكتتاب الأفراد، حيث يحق لمدير الاكتتاب في حال وجود طلب كاف من قبل المكتتبين الأفراد تخفيض عدد أسهم الطرح المخصصة للجهات المشاركة إلى 20.57 مليون سهم كحد أدنى لتمثل 90% من إجمالي أسهم الطرح.

والشريحة الثانية هي المكتتبون الأفراد وتشمل الأشخاص السعوديين الطبيعيين بما في ذلك المرأة السعودية المطلقة أو الأرملة التي لها أولاد قصر من زوج غير سعودي، وأي شخص طبيعي غير سعودي مقيم يملك حسابا بنكيا لدى إحدى الجهات المستلمة، بالإضافة إلى المستثمرين الخليجيين ذوي الشخصية الطبيعية، وسيخصص لهذه الفئة 2.286 مليون سهم تمثل ما نسبته 10% من إجمالي الأسهم.