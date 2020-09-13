شكرا لقرائتكم خبر انتهاء مدة التفاهم لاستحواذ STC على فودافون مصر دون اتفاق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأوضحت الشركة في بيان نشر على موقع السوق السعودية «تداول»، أن انتهاء مدة مذكرة التفاهم يعود لعدم التوافق مع الأطراف المعنية، كما تم التفاهم بين stc ومجموعة فودافون على إبقاء الحوار مفتوحا.
وكانت الاتصالات السعودية قامت بتمديد مذكرة التفاهم، في أبريل الماضي لمدة 90 يوما. وأكدت أن الشركتين ستعملان خلال هذه الفترة على المضي قدما في إجراءات الصفقة، كما هو محدد في مذكرة التفاهم، مشيرة إلى أنها ستقوم بالإعلان لاحقا عن أي تطورات جوهرية في حينه.
ووقعت شركة الاتصالات السعودية مذكرة تفاهم غير ملزمة مع «مجموعة فودافون» بتاريخ 29 يناير 2020، بغرض الاستحواذ على حصة «فودافون» في شركة «فودافون مصر» والبالغة 55%.
وقبل أيام كشفت وكالة بلومبيرج أن شركة الاتصالات السعودية (STC) تتفاوض لخفض العرض غير الملزم البالغة قيمته 2.39 مليار دولار لشراء حصة في فودافون مصر.
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