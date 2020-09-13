3271 عقدا الكترونيا للأراضي السكنية في أغسطس

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توزيع الأراضي لأغسطس: 566 أرضا في الرياض

607 أراض في مكة

491 أرضا في جازان

415 أرضا في القصيم

246 أرضا في عسير

363 أرضا في الشرقية

179 أرضا في نجران

154 أرضا في المدينة المنورة

71 أرضا في الجوف

81 أرضا في حائل

41 أرضا في الباحة

33 أرضا في الحدود الشمالية

24 أرضا في تبوك السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أصدر برنامج «سكني» التابع لوزارة الإسكان 3271 عقدا للأراضي السكنية للمستفيدين من البرنامج خلال أغسطس الماضي، وذلك ضمن خياراته المتنوعة لتسهيل تملك الأسر السعودية ورفع نسبته إلى 70% تماشيا مع مستهدفات برنامج الإسكان، أحد برامج رؤية المملكة 2030. وأوضح «سكني» في بيان له، أن الأراضي شملت 566 أرضا في منطقة الرياض، و607 أراض في منطقة مكة المكرمة، و491 أرضا في جازان، إضافة إلى 415 أرضا في منطقة القصيم، و246 أرضا في منطقة عسير، و363 أرضا في المنطقة الشرقية، وفي منطقة نجران 179 أرضا، و154 أرضا في منطقة المدينة المنورة، و71 أرضا في منطقة الجوف، و81 أرضا في منطقة حائل، و41 أرضا في منطقة الباحة، و33 أرضا في الحدود الشمالية، و24 أرضا سكنية في منطقة تبوك. ولفت البرنامج إلى أن هذه الخطوة تأتي امتدادا لما سبقها من تسليم للمواطنين المستفيدين من الدعم السكني في مختلف مناطق المملكة، مؤكدا أن إجراءات إصدار عقود الأراضي السكنية مستمرة على مستوى جميع المخططات المكتملة، منوها إلى أن مساحات الأراضي تتراوح ما بين 450 م2 إلى 527 م2 للقطعة الواحدة، حيث يمكن إتمام إجراءات الحجز واختيار المخطط المناسب من خلال الموقع الالكتروني أو تطبيق «سكني» للهواتف الذكية. وبين أن الأراضي السكنية تعد أحد الخيارات التي يتيحها البرنامج، إذ يقدم أيضا فرص شراء الوحدات السكنية ضمن مشاريع الوزارة، أو شراء وحدة سكنية تحت الإنشاء ضمن مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص، إضافة إلى شراء وحدة سكنية جاهزة من السوق، أو الحصول على قرض عقاري مدعوم الأرباح بنسبة 100% لمن يمتلكون أراضي لبناء منازلهم ذاتيا. وكانت البوابة الالكترونية لبرنامج «سكني» أتاحت في وقت سابق خاصية اختيار المخطط السكني المناسب من قبل المستفيدين من الأراضي السكنية وفق رغباتهم واحتياجاتهم، وذلك في إطار السعي الدائم إلى استحداث حلول الكترونية تساعد في التسهيل على المواطنين المستحقين وتوفير المزيد من الخدمات الالكترونية لهم. يذكر أن برنامج سكني سلم خلال العام الماضي 2019م نحو 90 ألف قطعة أرض في مختلف مناطق المملكة، فيما يستهدف البرنامج العام الحالي 2020 تطوير 72 مخططا جديدا توفر أكثر من 90 ألف قطعة أرض بالشراكة مع المقاولين المؤهلين، إذ تأتي هذه الخطوات في إطار توفير خيارات أكثر للأسر السعودية تمكنهم من الحصول على المسكن الملائم الذي يلبي رغباتهم.

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